Macbook Pro M2, i benchmark confermano le aspettative: grandi miglioramenti per CPU e GPU

A meno di una settimana dal lancio dei Macbook Pro M2 di Apple, arrivano oggi i primi benchmark per i due laptop di Cupertino e per i loro chip, rispettivamente l'M2 Pro e l'M2 Max. A quanto pare, il salto generazionale rispetto ai chip M1 sembra essere decisamente marcato, come già previsto da Apple.

Stando agli ultimi punteggi comparsi su GeekBench e riportati da GizmoChina, il chip M2 Max è circa il 30% più performante lato GPU rispetto al chip e M1 Max di scorsa generazione. Nello specifico, in un test condotto sul Macbook Pro con chip M2 Max, il risultato ottenuto dalla GPU a 38 Core del SoC è stato di 86.805 Punti. Il chip M1 Max di scorsa generazione, invece, raggiunge al più i 64.708 Punti.

Per quanto riguarda il test della GPU a 19 Core del chip M2 Pro, invece, essa arriva ad un punteggio massimo di 52.691 Punti, contro i 39.758 del chip M1 Pro lanciato nel 2021. Sia il chip M2 Pro che il chip M2 Max, tuttavia, vengono ancora battuti dal SoC M1 Ultra di Mac Studio. I risultati, inoltre, sono in linea con i test del Mac Mini con chip M2 Pro, comparsi a loro volta su GeekBench negli scorsi giorni.

Per ora, dunque, il chip M1 Ultra resta il più performante mai rilasciato da Apple, ma supera l'M2 Max di una percentuale piuttosto misera, pari al 9%. Spostandoci ai test OpenCL, invece, sembra che i chip di nuova generazione ottengano risultati del tutto comparabili con il SoC montato sul Mac Studio dello scorso anno.

Infine, i nuovi Macbook Pro hanno un CPU Score di 1.900 punti in Single-Core e di circa 15.000 Punti in Multi-Core, ovvero un risultato del 20% circa più elevato rispetto a quello registrato dai chip Apple Silicon di prima generazione. In effetti, la stessa Apple aveva comunicato, nelle press release che hanno corredato il lancio dei due device, che il salto generazionale si sarebbe attestato su percentuali prossime al 20% tra chip M1 e M2.