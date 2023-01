MacBook Pro M2 cala di prezzo su Amazon: oltre 300 Euro di sconto

Nel fine settimana in cui partono i Winter Days di Euronics, Amazon propone quest'oggi un'offerta molto interessante su un MacBook Pro con processore M2, display Liquid Retina da 13,6 pollici, 8GB di RAM ed SSD da 512 gigbyte.

Di seguito i dettagli:

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale: 1549 Euro (1879 Euro)

La consegna è garantita per martedì 24 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 7 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia. Disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 309,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, mentre Amazon come avvenuto anche in altre circostanze non indica quando scadrà, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per MacBook con M2 della durata di due anni: spuntando la casella dedicata si vedranno aggiunti all'importo totale 229 Euro per la garanzia.

Si tratta di uno sconto molto interessante, che arriva al termine della settimana in cui Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro e Mac Mini con M2 Pro ed M2 Max.