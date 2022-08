Macbook Pro M2, design invariato e uscita a inizio 2023? Gli ultimi rumor

I Macbook Pro con chip M2 potrebbero essere in arrivo a breve, con una release che potrebbe già essere fissata per il mese di ottobre 2022. Mentre aspettiamo ulteriori conferme in merito, però, diversi leak hanno fatto luce sulle caratteristiche tecniche e sul design dei nuovi Macbook Pro.

Partendo dal chip, per esempio, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riportato che i nuovi Macbook Pro M2 avranno i chip M2 Pro e M2 Max a seconda della configurazione prescelta dagli utenti. Nello specifico, il chip M2 Max avrà una CPU fino a 12 Core e una GPU fino a 38 Core: per fare un confronto, il chip M1 Max arrivava a 10 Core sulla CPU ed a 32 Core sulla GPU. Inoltre, lo stesso chip dovrebbe supportare fino a 64 GB di memoria unificata. Sfortunatamente, però, non ci sono ancora dettagli circa le specifiche del chip M2 Pro.

Per quanto riguarda il display dei nuovi Macbook Pro, è improbabile un passaggio alla tecnologia OLED, che potrebbe arrivare su Macbook solo dal 2024 in poi, perciò è possibile che i Macbook Pro M2 mantengano semplicemente gli stessi schermi già utilizzati sui device della generazione M1. Inoltre, è anche possibile che Apple stia lavorando al Face ID per Mac, che dovrebbe arrivare prima sulle varianti "Pro" del device e solo più tardi su Macbook Air.

Lato design, invece, possiamo aspettarci di non ricevere grosse sorprese su Macbook Pro M2: la lineup "Pro" dei laptop di Cupertino, infatti, ha ricevuto un redesign profondo già lo scorso anno, perciò è improbabile che vedremo ulteriori cambiamenti nella versione 2022 dei device.

Infine, per quanto riguarda la data di lancio dei device, è ancora possibile un lancio nel corso del 2022, magari nel corso del tradizionale keynote del mese di ottobre. Tuttavia, considerato che gli ultimi Macbook Pro (quelli con chip M1 Pro e M1 Max) sono stati lanciati ad ottobre 2021 e che Apple ha confermato cicli di un anno e mezzo per i suoi device proprio a partire dal 2021, è molto più probabile che i Macbook Pro M2 arriveranno a marzo 2023, o comunque nel corso del prossimo anno.