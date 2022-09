Macbook Pro M2, flop già annunciato? Apple avrebbe tagliato la produzione del 30%

La produzione dei Macbook Pro M2 sta procedendo in maniera molto spedita, tanto che i nuovi laptop di Cupertino potrebbero essere lanciati a partire dal mese di ottobre. Tuttavia, un analista riporta oggi che Apple avrebbe tagliato gli ordini dei chip M2 Pro e M2 Max per i due Macbook Pro di nuova generazione.

A riportare l'indiscrezione è il noto analista Apple Ming-Chi Kuo, che spiega che Apple avrebbe sovrastimato la domanda di Macbook Pro da 14" e 16" per quest'anno. Probabilmente, le nuove stime di Apple al ribasso dipendono anche dalle difficili condizioni economiche internazionali e dalla possibilità di rincari rispetto ai modelli già in commercio: d'altro canto, anche iPhone 14 è aumentato di prezzo rispetto ad iPhone 13.

Secondo Kuo, Apple avrebbe tagliato gli ordini del 20 o 30% rispetto alle sue precedenti previsioni. Nello specifico, l'analista ha spiegato che "Apple ha tagliato le previsioni di vendita per i nuovi Macbook Pro da 14" e 16" prima dell'inizio della loro produzione di massa: si tratta di una decisione legata ai rischi strutturali del settore high-end".

Inoltre, l'esperto ha aggiunto che "l'unica novità di peso dei nuovi Macbook Pro sarà il processore M2 Pro o M2 Max: la limitata presenza di selling-point innovativi potrebbe essere la ragione per cui Apple si aspetta vendite più basse del previsto". Secondo Kuo, comunque, una contrazione della domanda riguarderebbe in realtà tutto il settore dei Macbook, e non solo i due modelli Pro.

Il motivo di questa riduzione è facilmente intuibile: da una parte ci sono le ottime vendite dei Macbook M1, mentre dall'altra c'è un'economia globale ormai stagnante, con dei primi segni di recessione alle porte. In una situazione simile, è probabile che molti utenti, visto anche il prezzo piuttosto elevato dei prodotti di Cupertino, abbiano semplicemente deciso di posticipare l'acquisto di un nuovo laptop o di virare verso altri marchi meno costosi.