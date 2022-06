Macbook Pro M2 già introvabili: alcuni modelli arriveranno solo ad agosto

Con l'avvicinarsi della data d'uscita del Macbook Pro M2 da 13", fissata per il 24 giugno prossimo, la Casa di Cupertino ha già aperto i preordini per il laptop Apple Silicon. Sfortunatamente, però, pare che saranno in pochissimi a ricevere il proprio portatile al lancio.

Apple ha dato inizio ai preordini di Macbook Pro M2 il 17 giugno, lo scorso venerdì. L'uscita del laptop è invece programmata per il 24 giugno, quando i primi portatili raggiungeranno le case degli utenti che li hanno ordinati online e gli Apple Store di tutto il mondo.

Sfortunatamente, però, pare che diversi modelli di Macbook Pro 13" siano già in ritardo, con tempi di attesa estremamente variabili, che vanno da un paio di settimane a diversi mesi. La situazione è in realtà comune a diversi altri Mac, tanto che già qualche settimana fa si parlava di ritardi nelle spedizioni dei Macbook Air M1, allora imputate all'imminente lancio dei Macbook Air M2 alla WWDC.

Per quanto riguarda i Macbook Pro M2, tuttavia, il problema potrebbe risiedere perlopiù in una difficoltà delle catene produttive a rimanere al passo con la domanda dei portatili da parte degli utenti, benché resti ancora da capire se ciò sia dovuto ad una domanda molto più elevata rispetto a quanto previsto da Apple o a una mancata ripresa dei fornitori di Cupertino, in gran parte cinesi, dall'ondata di Covid-19 che ha percorso la Cina negli ultimi mesi.

Al momento, comunque, gli unici Macbook Pro M2 disponibili direttamente il 24 giugno sono quelli con tagli "base" di memoria unificata e di SSD, rispettivamente da 8 GB e da 256 GB. Molto più lunghi sono invece i tempi di consegna delle versioni high-end del laptop, ovvero quelle con 24 GB di memoria unificata e 1 TB o 2 TB di SSD: questi ultimi, infatti, saranno consegnati solo a partire dal mese di agosto.

Per ora, comunque, tra i dispositivi per i quali Apple non garantisce una consegna rapida troviamo anche i Macbook Pro M1 da 14" e 16", i Macbook Air M1 e, ovviamente, gli stessi Macbook Pro M2. Non ci sono invece notizie di ritardi per quanto riguarda i Macbook Pro M2.