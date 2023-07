MacBook Pro M2 ed iPhone 13 Mini in offerta su Amazon oggi 26 Luglio

Giornata di sconti Apple quella di oggi su Amazon. Il gigante di Seattle infatti permette di portare a casa a prezzi ridotti due dispositivi del colosso di Cupertino: MacBook Pro M2 e iPhone 13 Mini, su cui è possibile risparmiare fino all'11% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

MacBook Pro con chip M2 Pro : display Liquid Retina XDR da 14,2", 16GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, tastiera retroilluminata. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento: 2299,99 Euro

: display Liquid Retina XDR da 14,2", 16GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, tastiera retroilluminata. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento: 2299,99 Euro iPhone 13 mini (128 GB) - Mezzanotte: 749 Euro

Sul MacBook Pro la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per venerdì 28 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, ed è possibile anche effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 460 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Per quanto riguarda l'iPhone 13 Mini da 128 gigabyte, invece, la consegna è prevista sempre per venerdì 28 Luglio 2023 ma il pagamento rateale è possibile solo con Cofidis.

