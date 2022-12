Macbook Pro M2, lancio imminente? I laptop Apple compaiono nel database di Steam

A soli due giorni dalla comparsa degli ultimi benchmark dei Macbook Pro con chip M2 Max sul web, arriva oggi un'altra conferma dell'imminente lancio dei nuovi laptop di Cupertino. Questa volta, infatti, i Macbook Pro Apple Silicon di seconda generazione sono comparsi nel database di Steam.

In particolare, la Hardware Survey di Steam di novembre 2022, il cui compito è quello di raccogliere i dati suoi dispositivi e sulle componenti più utilizzate per il gaming su Steam, contiene due nuovi Macbook Pro tra i suoi dispositivi. I due device hanno l'identificativo "Mac14,6" e "Mac15,4", che sembrano riferirsi alle dimensioni del loro schermo. Inoltre, è impossibile che tali dispositivi siano dei laptop o dei desktop già rilasciati al pubblico, perché device come il Mac Studio, il Macbook Pro M2 da 13" e i Macbook Air M2 presentano degli identificativi separati.

Non solo: entrambi i device hanno una percentuale di utilizzo pari allo 0,00% del totale, come ci si potrebbe aspettare da dei dispositivi non ancora rilasciati al pubblico. Se vi state domandando come i due nuovi portatili di Apple siano finiti nella survey di Steam, è possibile che Apple li stia testando utilizzando alcuni videogiochi rilasciati sul marketplace di Valve.

Ancora più interessante è il fatto che gli identificativi "Mac14,6" e "Mac15,4" siano già comparsi online in precedenza, ovvero nel primo benchmark del chip M2 Max registrato su GeekBench la scorsa settimana. In altre parole, sembra che le due sigle siano quelle comunemente utilizzate dagli ingegneri Apple per riferirsi ai Macbook Pro di nuova generazione.

Sfortunatamente, a parte confermare l'esistenza dei due device, la Hardware Survey di Steam non ci fornisce ulteriori informazioni su di essi. Tuttavia, se effettivamente i due Macbook Pro M2 sono in fase di testing avanzato, il loro lancio potrebbe non essere troppo distante: che i nuovi laptop di Cupertino arrivino già a marzo 2023?