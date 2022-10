Macbook Pro M2, il lancio è vicino: in arrivo a novembre insieme a Mac Mini

I rumor sull'imminente uscita dei Mac e Macbook Pro M2 circolano ormai in rete da settimane, al punto che molti si sono indispettiti quando i nuovi laptop di Cupertino non sono stati annunciati insieme ad iPad 10 e iPad Pro M2. Fortunatamente, però, pare che i Macbook Pro e Mac Mini M2 siano in arrivo entro la fine del 2022.

Nello specifico, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, solitamente estremamente affidabile per ciò che riguarda il mondo Apple, ha spiegato che i nuovi laptop e desktop di Cupertino con chip M2 saranno annunciati nel mese di novembre. Probabilmente, la presentazione dei device non avverrà tramite un keynote dedicato, ma con dei comunicati stampa, esattamente come avvenuto settimana scorsa per il lancio degli iPad di nuova generazione.

Secondo Gurman, i nuovi Macbook Pro saranno disponibili sian con chip M2 Pro che con chip M2 Max, ma oltre al nuovo SoC non sembra che ci saranno cambiamenti significativi nei due laptop: in altre parole, possiamo aspettarci che il design introdotto con i Macbook Pro M1 dello scorso anno resti quasi del tutto invariato con il "salto" alla nuova generazione.

Sempre Gurman ha spiegato che degli indizi sul lancio dei nuovi Macbook si troveranno già nella release finale di macOS Ventura, che dovrebbe essere fissata per il 24 ottobre e che dovrebbe supportare anche i nuovi Macbook Pro con chip M2. In parallelo, inoltre, Apple dovrebbe lanciare anche due nuovi Mac Mini, rispettivamente dotati di chip M2 Pro e chip M2 Max.

Infine, il giornalista di Bloomberg ha spiegato anche che il Mac Pro con chipset Apple Silicon arriverà nel 2023, poiché il suo lancio sarebbe slittato di qualche mese. In ogni caso, il device verrà messo in commercio a sua volta in due versioni, dotate di chip M2 Ultra e M2 Extreme.