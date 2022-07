Il MacBook Pro con M2 riscalda fino a 108 gradi e va in throttling: c'è da preoccuparsi?

A pochi giorni dalla pubblicazione delle deludenti analisi sull’SSD del MacBook Pro M2, arriva un’altra notizia non certo esaltante per il nuovo laptop di Apple che sfoggia il nuovissimo Apple Silicon.

Come riportato da iMore, infatti, un utente sostiene di essere riuscito a portare il proprio MacBook Pro M2 ad un limite assurdo, spingendolo a 108 gradi celsius ed alti livelli di throttling.

A pubblicare la notizia è stato Vadim Yuryev di Max Tech, il quale su Twitter ha spiegato che durante le analisi è stato “scoperto un severo throttling termico con il nuovo MacBook Pro M2 di Apple, dimostrando che ha bisogno di un sistema di raffreddamento migliore, con due ventole invece di una. Abbiamo esportato Canon RAW 8K e abbiamo visto le temperature raggiungere i 108°C, più di quanto avessimo mai visto su un Mac, anche su un Mac basato su processore Intel”.

Durante il test la ventola avrebbe raggiunto un massimo di 7200 RPM, il che dimostra come “non c’era nulla che il MacBook Pro potesse fare per raffreddarsi, tranne ridurre le prestazioni in maniera importante”.

Yuryev afferma anche che la velocità di clock del nuovo processore M2 di Apple sarebbe scesa in una frazione di secondo da 3200 MHz a 1894 MHz nei core ad alte prestazioni e da 2228 a 1444 MHz negli altri, mentre la GPU è scesa da 1393 a 289 MHz. Questi cali si sarebbero verificati ad ondate, ed ogni accelerazione faceva aumentare la temperatura ad 84 gradi Celsius.