Macbook Pro M2, slitta il lancio: arriveranno a inizio 2023

Negli scorsi mesi, vari rumor davano praticamente per certo che i nuovi Macbook Pro M2 sarebbero usciti nel 2022, insieme agli iPad Pro M2, ad iPad 10 e ai Mac Mini con chip M2. Ebbene, un noto insider Apple ha invece spiegato che i Macbook Pro M2 sono slittati al 2023 e saranno lanciati nel primo trimestre del prossimo anno.

A riportare la notizia è l'affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che ha parlato della finestra d'uscita dei nuovi Macbook Pro nell'ultima puntata della sua newsletter settimanale Power On. Gurman ha spiegato che il lancio dei nuovi Macbook avverrà nel Q1 2023, dunque entro il mese di marzo, e che l'uscita dei dispositivi sarà accompagnata da quella di macOS Ventura 13.3 e di iOS 16.3.

A questo punto, pare quasi certo che Apple terrà un keynote a marzo 2023, esattamente come quello del 2022, durante il quale l'azienda ha lanciato Mac Studio e iPhone SE 3. Improbabile invece che vi siano altri eventi prima di quest'ultimo, anche se resta ancora incerta la presentazione di Apple AR, che potrebbe essere fissata per il mese di gennaio.

Gurman ha poi confermato che Apple lancerà due Macbook Pro, ovvero quello da 14" e quello da 16", nonché che entrambi i modelli saranno acquistabili sia con chip M2 Max che con chip M2 Pro: queste stesse dichiarazioni sono arrivate già una decina di giorni fa dallo stesso Gurman, che ha riportato anche le specifiche tecniche dei nuovi Macbook Pro.

Ad ulteriore conferma dello spostamento del lancio dei portatili, durante l'ultima investor call di Cupertino, Tim Cook ha spiegato che la lineup Apple per Natale è completa e non verranno effettuati altri annunci prima del prossimo anno. Considerato che a gennaio e febbraio, due mesi tradizionalmente "deboli" per il settore tech, non dovrebbero esserci annunci di peso, l'unico slot per la presentazione dei nuovi Mac dovrebbe essere quello di marzo.

Infine, lo stesso Gurman ha aggiunto che, proprio insieme ai nuovi Macbook Pro, Apple lancerà i Mac Mini M2 e il primo Mac Pro "tower" con chipset Apple Silicon: anche questi device, dunque, vedranno la luce nel keynote di marzo, che dovrebbe essere dunque in larga parte dedicato al mondo Mac.