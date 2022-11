Macbook Pro M2: trapela il benchmark del chip M2 Max, RAM fino a 96 GB

Il lancio dei Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max è slittato al 2023, ormai è certo. Intanto, però, sul web è comparso il primo benchmark del chip M2 Max, in un Mac con una configurazione veramente particolare, dotata di ben 96 GB di memoria unificata.

Sì, avete capito bene: uno dei dispositivi in uscita il prossimo anno potrebbe avere il chip M2 Max e 96 GB di RAM. Si tratta di una novità assoluta per Apple, anche perché fino ad oggi l'azienda ha offerto un massimo di 64 GB di memoria unificata su chip M1 Pro e M1 Max (rispettivamente sui modelli top di gamma di Macbook Pro da 14" e da 16"), oppure ha effettuato direttamente il "salto" ai 128 GB con il chip M1 Ultra di Mac Studio.

Il benchmark conferma anche che il chip M2 Max avrà un totale di 12 Core. Stando al nome del device testato, che è "Mac14,6", poi, possiamo aspettarci che il device comparso su GeekBench sia la versione top di gamma del Macbook Pro da 14". Improbabile, invece, che Apple lanci un portatile con addirittura 128 GB di RAM. Inoltre, solo qualche settimana fa è emerso che i Macbook Pro M2 avranno memorie più veloci rispetto ai predecessori, oltre che più grandi.

Accanto alle novità lato hardware, possiamo notare che il laptop ha sistema operativo macOS Ventura 13.2: il secondo aggiornamento di macOS Ventura, tuttavia, non è ancora stato rilasciato in beta pubblica o per sviluppatori, il che ci fa pensare che ad effettuare il benchmark sia stato direttamente qualche ingegnere di Apple.

In termini di punteggio, comunque, il device arriva a 1.853 Punti in Single-Core e 13.855 Punti in Multi-Core. Il chip M1 Max nella sua versione montata su Mac Studio, arrivava fino a 1.755 Punti in Single-Core e a 12.333 Punti in Multi Core: se i dati comparsi su GeekBench dovessero essere corretti, insomma, il miglioramento tra la prima e la seconda generazione di chip Apple Silicon non dovrebbe essere troppo importante.