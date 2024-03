MacBook Pro M3 tuo a MENO DI 1800 EURO con lo sconto Amazon di oggi

Sebbene siano terminate le offerte di primavera targate Amazon, il colosso di Seattle continua a proporre sconti e promozioni molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Quest’oggi segnaliamo una riduzione su MacBook Pro.

MacBook Pro M3 in sconto

Il MacBook Pro M3, nello specifico può essere acquistato a 1799 Euro, in calo del 12% rispetto ai 2049 Euro di listino, con un risparmio di meno inferiore ai 300 Euro rispetto al prezzo imposto dalla società di Cupertino e la possibilità di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 359,98 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La configurazione in questione è dotata del chip M3 con CPU 8-core e GPU 10-core, che garantisce fino a 22 ore di autonomia. Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici offre una gamma dinamica con più di 1000 nits di luminosità in HDR e 600 nits in SDR, mentre la fotocamera FaceTime HD a 1080p è caratterizzata da tre microfoni in array di qualità professionale ed un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale. A completare la scheda tecnica ci pensano 8GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione SSD.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, mentre la consegna a casa è garantita per il 29 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Probabilmente l’elevata mole di richieste ha contribuito a dilatare le stime di consegna.