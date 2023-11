Macbook Pro M3, 8 GB di RAM sono pochi? Non per Apple: 'come 16 GB su Windows'

I primi benchmark del chip M3 Max di Apple Silicon hanno evidenziato luci e ombre del chip, che possiede una CPU molto simile a quella dei SoC della generazione M2 e una GPU totalmente rinnovata. Ciò che a molti utenti non è andato giù, però, è stato il lancio dei Macbook Pro con 8 GB di RAM. Eppure, secondo Apple 8 GB sono più che sufficienti!

Come sicuramente saprete, durante l'evento Scary Fast del 31 ottobre Apple ha lanciato i Macbook Pro M3. A questo giro, però, i nuovi laptop di fascia alta saranno disponibili con chip M3 "base", M3 Pro e M3 Max, oltre che nelle consuete varianti da 14" e da 16". Finora, invece, i Macbook Pro da 14" e 16" sono stati disponibili solo con i due SoC di fascia più alta, quelli con le diciture "Pro" e "Max".

L'idea alla base di questo cambiamento nella politica di release di Apple è quella di sostituire il Macbook Pro da 13", dal momento che le vendite del modello con chip M2 sono state scarse. Per questo, il colosso di Cupertino ha presentato un Macbook Pro da 14" con chip M3 base e 8 GB di RAM, che andrà a sostituire il Macbook Pro M2 da 13", anch'esso con 8 GB di RAM.

Il prodotto ha però generato diversi malumori tra gli utenti, che considerano 8 GB di RAM insufficienti per un Macbook Pro, specie considerato il prezzo elevato del laptop: il modello "base" del portatile M3 di Cupertino, infatti, si attesta a 1.599 Dollari negli Stati Uniti, 300 in più del prezzo di lancio del Macbook Pro M2 da 13", che invece costava 1.299 Dollari. In virtù del suo costo, gli utenti si aspettavano che il Macbook Pro M3 da 14" avrebbe avuto almeno 12 GB di RAM, se non addirittura 16.

Tuttavia, Apple si è detta sicura della bontà dell'hardware dei suoi Macbook, dichiarando che "8 GB di RAM su Mac equivalgono a 16 GB su Windows". Una frase forte, pronunciata dal Vicepresidente Apple del Product Marketing Bob Borchers durante un'intervista con il content creator cinese Lin Yilyi. Nello specifico, Borchers ha spiegato che "in realtà, 8 GB di RAM su un Macbook Pro M3 sono molto simili a 16 GB su altri sistemi. Siamo semplicemente in grado di usare la memoria in modo più efficiente dei competitor".

Borchers ha poi continuato dicendo che "quello che vorrei dire ai critici e agli scettici è di provare i nostri sistemi con i software che vogliono usare, e credo che vedranno le performance incredibili dei nuovi Macbook Pro. Le potenzialità e i dati di performance di questi prodotti sono fenomenali. In questo caso, credo che il pubblico debba guardare oltre le specifiche e andare al di là di esse, ascoltando ciò che i recensori hanno da dire".