MacBook Pro con M3 Max in super sconto su Amazon, al minimo storico

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto molto interessante sul MacBook Pro con processore M3 Max, che raggiunge il prezzo più basso sulla piattaforma. Vediamo quali sono i dettagli della promozione.

Di seguito i dettagli:

Apple 2023 Portatile MacBook Pro con chip M3 Max, CPU 14 core, GPU 30 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 36GB di memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone; Nero Siderale: 3875,99 Euro (4099 Euro)

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per lunedì 15 Gennaio 2024. Tuttavia, la scheda indica anche la disponibilità solo per due unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che tramite Cofidis alle condizioni proposte.