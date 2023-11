Macbook Pro M3 a nudo: c'è il teardown, risolti i problemi dei Macbook Pro M2

Il lancio dei Macbook Pro con chip M3 risale ormai ad un paio di settimane fa, mentre i due laptop di Cupertino si sono già fatti strada nei negozi di elettronica e negli Apple Store. Oggi, finalmente, arriva il primo teardown di un Macbook Pro M3 da 14": cosa cambia rispetto ai laptop con chip M2?

La risposta è piuttosto semplice: i cambiamenti sotto la scocca dei Macbook Pro di nuova generazione sono ben pochi. Nulla di sconvolgente, se ricordiamo che i Macbook Pro M2 sono stati lanciati a inizio 2023: con un refresh della linea "Pro" di laptop di Cupertino a meno di un anno dal lancio del precedente modello, insomma, era improbabile che Apple avrebbe apportato grandi modifiche al design dell'hardware del prodotto.

Nonostante ciò, il video teardown di iFixit svela che il sistema di raffreddamento dei Macbook Pro M3 è stato modificato, e ora è nettamente migliore rispetto a quello dei laptop con chip M2 Pro o M2 Max. In particolare, i device con chip M3 Pro utilizzano due ventole di raffreddamento, in modo da dissipare più calore, mentre quelli con chip M3 "base" ne utilizzano una sola, risparmiando spazio sotto la scocca e batteria per il laptop. Inoltre, l'heatsink dei Macbook con M3 Pro è più grande dei dispositivi con SoC M3 "base".

L'altra grande differenza rispetto ai laptop di scorsa generazione sta nello storage. Vi ricordate quando vi abbiamo parlato dei problemi all'SSD dei Macbook Pro M2 da 14"? All'epoca, Apple aveva spiegato che i Macbook Pro M2 avevano un solo chip NAND da 256 GB, anziché due da 128 GB, come invece succedeva per i Macbook Pro M1, portando a velocità di trasferimento peggiorate nei device di nuova generazione: a quanto pare, il colosso di Cupertino ha imparato la lezione e, nei modelli da 256 GB dei laptop M3, è tornata ai due moduli NAND da 128 GB, incrementando così la velocità di trasferimento dati dei suoi portatili.

Infine, iFixit svela che il design dei Macbook Pro M3 è modulare, il che significa che il grosso delle parti può essere rimosso e sostituito indipendentemente dal resto dell'hardware. Restano però alcune limitazioni: per esempio, il pulsante del Touch ID e alcuni sensori restano direttamente saldati alla Logic Board, perciò rimpiazzarli "in casa" è pressoché impossibile.