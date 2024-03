Anche su MacBook Pro M3 si potranno collegare due monitor esterni, grazie ad un update

Tra le principali novità offerte dai nuovi MacBook Air M3 presentati ieri troviamo senza dubbio la possibilità di collegare due display esterni. Apple a quanto pare ha intenzione di portare la stessa novità anche sul MacBook Pro basato sullo stesso processore, con un aggiornamento software.

La conferma è arrivata a 9to5Mac, secondo cui la funzionalità è in arrivo anche sul MacBook Pro da 14 pollici basato sul chip M3, dove si potranno collegare due display esterni anche con il coperchio chiuso. Il funzionamento sarà praticamente identico alla controparte Air M3, ma non è stato specificato con quale aggiornamento sarà attivata l’opzione. Nella serata di ieri Apple infatti ha publicato la release candidate di macOS Sonoma 14.4, ma almeno al momento non sono giunte informazione sull’attivazione di questa funzione nel prossimo aggiornamento, ma dal momento che il MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici è in arrivo venerdì, non è da escludere che alla fine il colosso di Cupertino decida di rilasciare l’update anche per i Pro nel corso delle prossime ore o al massimo la settimana prossima.

In precedenza, Apple aveva limitato il supporto ai display esterni ad un singolo monitor con il coperchio chiuso, con l’unica eccezione rappresentata dal Mac Mini in quanto sia sulla versione M1 che M2 dispongono di una porta HDMI in grado di supportare un secondo display.