Macbook Pro, i modelli compatti non esistono? I rumor sarebbero falsi, per un insider

Qualche giorno fa era emerso in rete un leak secondo cui Apple starebbe realizzando dei Macbook compatti, con un primo esponenti di questa lineup nel Macbook Pro da 12" in uscita nel 2023. Oggi, però, un altro esperto ha spiegato non solo di non avere conferme sul rumor, ma di credere che esso sia del tutto sbagliato.

A rilasciare questa dichiarazione è il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young, che si è detto "scettico" riguardo al Macbook Pro da 12", non credendo che il dispositivo esista davvero. In un Tweet condiviso con i soli Super Follower nella giornata di ieri, infatti, Young ha spiegato che "al momento DSCC è molto scettica sull'esistenza di questo Macbook".

Scendendo più nello specifico, secondo l'insider "la strategia di Apple è quella dei 13" in campo notebook, con degli schermi che puntano ad allargarsi verso i 16". Le compagnie con cui abbiamo parlato tra i fornitori di Apple non sembrano essere al corrente dell'esistenza del Macbook Pro da 12"". Sfortunatamente, ciò significa che i rumor sul Macbook Pro M2 da 12" potrebbero essere scorretti.

Vi invitiamo comunque a prendere con le dovute cautele quanto detto da Ross Young: benché egli sia generalmente una fonte affidabile, le prime indiscrezioni sul nuovo Macbook Pro M2 sono arrivate dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, anch'egli solitamente considerato estremamente autorevole per quanto riguarda il mondo Apple.

È anche possibile che i fornitori con cui ha parlato DSCC non siano ancora stati messi al corrente da parte di Apple dei suoi nuovi piani per i laptop: lo stesso Gurman, infatti, ha spiegato che per vedere il nuovo Macbook da 12" dovremo attendere almeno un anno, poiché quest'ultimo avrebbe un' uscita già fissata tra fine 2023 e inizio 2024.