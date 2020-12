Macbook Pro: nuovo brevetto per dire addio ai layout tastiera?

A poco più di un mese dall'annuncio dei nuovi Macbook con processore Apple M1, ecco che arriva una nuova interessante notizia sui futuri notebook della mela. Dopo la nuova TouchBar con tecnologia Force Touch infatti, Apple è riuscita a ottenere dall'US Patent & Trademark Office un nuovo interessantissimo brevetto.

Dalla documentazione pubblicata, si evince che l'azienda di Cupertino sarebbe al lavoro su una tastiera per Mac riconfigurabile con mini display sotto ogni tasto.

Si tratterebbe quindi di una sorta di etichette dinamiche a bassa risoluzione che consentirebbero di fatto all'utente di impostare qualunque layout essi vogliano, dal semplice cambio di layout internazionale fino ad arrivare a specifici settaggi per un gioco, ad esempio.

Da questo ne risulta che in un futuro prossimo, Apple potrebbe essere in grado di commercializzare un singolo Macbook per tutti i mercati, senza la preoccupazione di dover produrre specifiche tastiere per ogni singolo idioma.

Le illustrazioni dei brevetti inoltre, specificano che questa nuova tecnologia non riguarderebbe esclusivamente i nuovi Macbook bensì anche le tastiere per desktop, quindi si tratterebbe di una feature per tutti i sistemi Apple, compresi Mac Pro, Mac Mini e iMac.

Ovviamente, è il caso di ricordare che Apple è una vera e propria fucina di brevetti e da tutte le registrazioni passate non sempre sono emersi prodotti commercializzabili, benché questo in particolare dimostri come l'azienda sia estremamente attiva nel migliorare un prodotto già di per sé estremamente valido.

