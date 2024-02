Macbook Pro OLED, niente da fare per il 2024: se ne riparlerà nel 2025?

Ormai dei Macbook Pro con schermo OLED si parla davvero da tanto tempo. Il 2024, però, potrebbe non essere ancora l'anno buono: i Macbook Pro OLED potrebbero arrivare sul mercato solo nel 2025, e a dimostrarlo sarebbe l'avvio tardivo delle catene produttive dei loro schermi da parte di Samsung.

La notizia arriva dal portale coreano The Elec, estremamente affidabile per quanto riguarda il mondo Samsung e quello dei suoi display in particolare. Secondo il sito web, Samsung sta approntando le linee produttive dei suoi schermi OLED di ottava generazione, che dovrebbero partire nel corso dei prossimi mesi e che potrebbero diventare definitivamente operative solo tra un anno e mezzo, nella seconda metà del 2025.

Il report di The Elec spiega anche questi pannelli OLED verranno utilizzati sui Macbook di Apple, favorendo la transizione sia della linea Pro che della linea Air verso il nuovo standard per i display. Il "salto", però, non dovrebbe avvenire tanto presto, sia perché Samsung sarebbe in ritardo con la messa a produzione dei suoi nuovi pannelli, sia perché Apple lancerà prima gli iPad Pro OLED, che dovrebbero arrivare proprio nel corso del 2024.

L'altra grande novità, invece, è che Apple potrebbe non essere la sola a passare agli schermi OLED nei prossimi mesi. Nello specifico, sembra che Samsung stia attivando più linee produttive di quelle richieste dalla Mela Morsicata, indicando che i suoi nuovi OLED non arriveranno solo su Macbook. Tra i nomi papabili come concorrenti di Cupertino in questo segmento, per il momento, ci sarebbero HP e Dell, i cui laptop OLED potrebbero arrivare in commercio persino prima di quelli targati Apple.

Non è chiaro come questa novità possa modificare le scelte commerciali della Mela Morsicata. Da una parte, Tim Cook e soci potrebbero semplicemente decidere di lasciare il primato alle compagnie rivali. Dall'altra, invece, potrebbero rivolgersi a compagnie come BOE ed LG per la produzione dei display OLED dei Macbook Pro di nuova generazione, prima di un passaggio definitivo a Samsung tra il 2025 e il 2026.