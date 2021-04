MacBook Pro: stufo del rumore delle ventole, un utente lo converte a liquido

Vi abbiamo già raccontato delle principali differenze e benefici dei sistemi di raffreddamento ad aria e a liquido. La storia di oggi però si discosta dai canoni dei prodotti destinati al mercato consumer, poiché un utente Apple ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza per raffreddare a liquido il suo MacBook!

Sulle pagine di MacRumors, l'utente theodric ha raccontato infatti dell'annoso problema con le ventole del MacBook Pro di sua proprietà che disturbava costantemente le sue call aziendali. Per risolvere la questione, ha fatto appello alla sua creatività e alla sua evidente passione per il modding per creare una piastra di dissipazione inferiore a partire da pezzi di ricambio per ASIC per Bitcoin comprati a prezzo stracciato dalla Cina, oltre a una pompa, un radiatore e un reservoir di un suo vecchio custom loop.

Il feedback dell'utente sul lavoro finito è molto entusiasmante. Dopo l'installazione infatti, theodric ha affermato di non aver più avuto alcun tipo di problema sotto il profilo acustico sul suo MacBook, neanche in situazione di forte difficoltà, oltre a un netto miglioramento delle performance del sistema, grazie a una migliore gestione termica.

Ricordiamo in ogni caso che Apple ha fatto dei significativi passi in avanti in questo senso, grazie allo sviluppo del suo rivoluzionario chip M1 Silicon, implementato all'interno del nuovo MacBook Air M1, del quale vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione completa.