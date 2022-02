Macbook Pro, i tempi d'attesa per i modelli da 14' e 16' si riducono a tre mesi dal lancio

Il lancio dei Macbook Pro con chip M1 è avvenuto già da qualche mese, poiché i laptop sono stati presentati da Apple lo scorso ottobre. Nonostante il prezzo decisamente elevato, però, negli ultimi tre mesi e mezzo Apple ha faticato a evadere gli ordini dei nuovi Macbook: le cose, però, potrebbero cambiare a breve.

A quanto pare, infatti, Apple ha ripreso a produrre Macbook Pro M1 da 14" e da 16" in quantità tali da "recuperare" le scorte richieste negli ultimi mesi e, al contempo, da soddisfare i nuovi ordini. In questo modo, nelle scorse settimane le code per l'accesso ai laptop di Cupertino, specie nel caso delle configurazioni di fascia bassa, sono sensibilmente migliorate, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Stando a quanto riporta MacRumors, lo scorso mese tutta la linea di Macbook Pro M1 era in ritardo, con tempi di evasione degli ordini di diverse settimane sia per i modelli da 14" che per quelli da 16". Da allora, però, pare che Apple sia riuscita a riprendere il passo e mettersi in pari con la domanda, così da permettere a tutti gli acquirenti di ricevere il proprio Macbook Pro nel giro di due settimane.

Resta invece da capire perché Apple abbia faticato così a lungo a rimettersi in pari con le richieste del pubblico: probabilmente, i problemi produttivi sono dipesi anzitutto dalla crisi dei semiconduttori, che colpisce tutte le aziende impegnate nel settore dell'elettronica di consumo; in secondo luogo, invece, le vendite dei Macbook Pro sembrano essere ottime, tanto che il chip M1 ha trainato Apple in termini di ricavi per buona parte del 2021.

Pare dunque che i nuovi Macbook Pro siano un successo in termini di pubblico e di vendite: resta invece da capire se Apple riuscirà a bissare il successo con il Macbook Pro M2 da 13", che con ogni probabilità verrà lanciato al keynote Apple dell'8 marzo prossimo.