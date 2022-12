Macbook Pro, torna a mostrarsi il chip M2 Max: benchmark sopra le aspettative

Dopo i primi benchmark del chip M2 Max dei Macbook Pro di nuova generazione, trapelano ora altri test del chipset della nuova generazione di laptop per professionisti di Apple. Questa volta, però, i risultati del benchmark sembrano indicare un miglioramento prestazionale molto più marcato del previsto.

L'ultimo test comparso in rete, infatti, riportava che le performance del chip M2 Max erano in linea con quelle dell'M1 Max di scorsa generazione, o al più leggermente migliori. Il vero cambiamento stava invece nella RAM del laptop, che passava da un massimo di 64 GB ad uno di 96 GB. Il nuovo benchmark, invece, sembra confermare che dei marcati miglioramenti siano in arrivo anche lato CPU.

Nello specifico, riporta Macrumors, il chip M2 Max tocca ora i 2.027 punti in Single-Core e i 14.888 punti in Multi-Core. Nell'ultimo benchmark comparso in rete, invece, il SoC arrivava al più a 1.853 punti in Single-Core e a 13.855 punti in Multi-Core. Invece, il chip M1 Max raggiungeva i 1.755 punti in Single-Core e i 12.334 punti in Multi-Core. Sembra dunque che il passaggio dalla generazione M1 a quella M2 comporterà anche un grande salto prestazionale per i nuovi Macbook.

Sfortunatamente, il benchmark non dà altre informazioni sui laptop, perciò è impossibile utilizzarlo come base per rivelare la scheda grafica dei Macbook Pro M2. Al momento, però, sappiamo che i Macbook Pro M2 arriveranno nel 2023 e saranno disponibili nelle varianti con schermo da 14" e da 16". Ovviamente, i nuovi Macbook Pro saranno lanciati sia nelle versioni con chip M2 Max sia in quelle con chip M2 Pro.

Infine, il benchmark ci mostra che la frequenza base del chip M2 Max è aumentata rispetto al test di fine novembre, passando da 3,54 GHz a 3,68 GHz: l'innalzamento della frequenza di clock potrebbe anche spiegare perché il punteggio ottenuto dai laptop di Cupertino sia aumentato sensibilmente nel giro di sole due settimane.