MacBook Pro: una class action per chiedere la sostituzione della tastiera

Solo dieci giorni fa, su queste pagine parlavamo della petizione aperta da alcuni gruppi di utenti che hanno chiesto a gran voce la sostituzione delle tastiere difettose su MacBook Pro. A seguito della presa di posizione del colosso di Cupertino, che non ha riconosciuto il problema, è stata aperta una class action ufficiale.

Alla base di tutto ci sarebbero quelli che alcuni utenti sostengono siano dei problemi di progettazione alla tastiera che Apple ha montato nel MacBook da 12 pollici lanciato nel 2015, che è significativamente più sottile rispetto alle precedenti ma provocherebbe anche problemi a lungo termine.

Solitamente, infatti, i notebook utilizzano i così detti meccanismi a forbice, che sono caratterizzati da una cerniera presente sul lato di ogni tasto. Apple ha deciso di passare oltre questo sistema, passando a due cardini e riducendo lo spessore dei tasti, creando dei pulsanti che secondo gli ingegneri sarebbero più stabili. In molti però hanno scoperto che le promesse si sono rivelate non veritiere ed anche la versione lanciata nel 2016, su MacBook Pro, avrebbe gli stessi problemi.

Gli utenti infatti si lamentano del fatto che i tasti smetterebbero di funzionare, ed a causa del design della tastiera sarebbe impossibile sostituire un solo tasto. Al contrario, per risolvere il problema bisognerebbe cambiare totalmente la tastiera. Il tutto a prezzi anche molto elevati (si parla di centinaia di Dollari) a cui si aggiungono tempi non certo celeri, che possono costringere anche gli utenti a restare senza MacBook per una settimana.

Apple si è fermamente rifiutata di sostenere la tesi secondo cui si tratterebbe di un problema di progettazione, ed ha confermato il tutto anche attraverso un documento di supporto.

Inizialmente era stata aperta una petizione, che ha raccolto nel giro di poco tempo 20.000 firme.

Adesso però gli utenti sono passati oltre ed hanno presentato una class action in cui i legali sostengono che i MacBook e MacBook Pro del 2015 e successivi sarebbero difettosi e inclini ad accumulare polvere e detriti attorno ai meccanismi chiari. "A causa del difetto, i consumatori che hanno acquistato un MacBook si trovano di fronte ad una costante minaccia di tasti privi di risposta o guasti alla tastiera" si legge nella denuncia.

I legali rappresentanti invitano tutti gli utenti a partecipare alla class action e chiedono, per coloro che sono interessati, un risarcimento per coprire i costi dell'eventuale riparazione.