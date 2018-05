MacBook Pro: una petizione per chiedere ad Apple la sostituzione delle tastiere difettose

Mentre Apple è ancora alle prese con il caso dei rallentamenti degli iPhone e le conseguenti polemiche relative alla sostituzione delle batterie, si profila un'altra grana. Questa volta però l'oggetto della discussione è il MacBook Pro e la tastiera del laptop.

Su Change.org, infatti, è stata lanciata una petizione attraverso cui un gruppo di gli utenti chiedono esplicitamente al colosso di Cupertino di richiamare tutti i MacBook Pro rilasciati dalla fine del 2016 e di sostituirne le tastiere con delle nuove ridisegnate e funzionanti. Il motivo è molto semplice: secondo gli utenti le tastiere non funzionerebbero e sarebbero soggette a problemi a causa di un difetto di progettazione.

La raccolta firme (che nel momento in cui vi stiamo scrivendo ha raggiunto 2.350 sottoscrizioni) sostiene che i problemi sono "diffusi, consistenti ed irritanti".

Apple, in fase di presentazione, ha affermato di aver "progettato la tastiera da zero, incluso ogni tasto ed il relativo meccanismo sottostante, per renderla non solo molto più sottile, ma anche più comoda e precisa".

Le lamentele però sono arrivate da molti utenti, in particolare da alcuni scrittori professionisti, i quali hanno affermato che le tastiere a farfalla sarebbero molto più soggette a malfunzionamenti in quanto il doppio più delicate.

A conferma di ciò è arrivato anche uno studio di Apple Insider, che mettono a confronto le riparazioni effettuate dagli Apple Store.

Il modello del Macbook Pro rilasciato nel 2014, infatti, è stato riparato 2.120 volte, con 118 casi riguardanti problemi alla tastiera. Per il modello del 2015, invece, ci sono state 1.904 richieste d'assistenza, di cui 114 relativi alla tastiera.

Ciò che salta all'occhio è il dato relativo al modello del 2016: 1.402 riparazioni in garanzia, di cui 165 casi legati alla tastiera, ma non riguardanti la Touch Bar, in aumento dell'11,8 per cento.

Non sono ancora stati diffusi i numeri del 2017, ma secondo alcune indiscrezioni nella prima metà dell'anno sarebbero state 1.161 le richieste d'assistenza, di cui 94 legate alla tastiera.

Gli utenti, in particolare, sottolineano la mancata risposta da parte dei tasti, che diventerebbero anche "appiccicosi" a causa della polvere o altre particelle solitamente presenti sulle mani che scivolerebbero sotto i tasti rendendoli non utilizzabili.

Alcuni hanno notato che le riparazioni da Apple sono incredibilmente costose: si va sui 700 Dollari, ecco perchè hanno chiesto al produttore di procedere ad un richiamo per chiedere la sostituzione delle tastiere con un modello ridisegnato e più comodo.

Apple, come rimedio in-house, consiglia agli utenti di spruzzare aria compressa per rimuovere le particelle.