Macbook, problemi produttivi per TSMC: il 'vero' chip M2 in arrivo solo nel 2023

TSMC, chipmaker taiwanese tra i principali fornitori di Apple, ha pubblicato nelle scorse ore la sua roadmap per il 2022 e oltre, che ci dà varie informazioni sui prossimi SoC di Cupertino. Dopo aver scoperto che il Chip A16 di iPhone 14 sarà realizzato con nodo a 5 nm, arriva ora la notizia che anche il chip M2 di Macbook Air userà il nodo N5P.

Quanto spiega TSMC, la cui roadmap è stata riporta dall'analista Ming-Chi Kuo su Twitter, è in pieno contrasto con ciò che ha riportato nelle scorse il leaker ShrimpApplePro, secondo cui il chip M2 sarà realizzato con nodo a 3 nm, addirittura saltando la generazione di chip a 4 nm di TSMC.

La roadmap di TSMC, in particolare, mostra che il nodo N4P del produttore non sarà pronto prima di inizio 2023, ovvero in ritardo rispetto alle previsioni di Apple e del chipmaker taiwanese. Per questo stesso motivo, Cupertino è stata costretta a virare verso il nodo N5P, a 5 nm, sia per il chip A16 Bionic di iPhone 14 che per il chip M2 per Mac e Macbook.

In quest'ultimo caso, però, la decisione di Apple sarebbe solo momentanea, perché pare che dal 2023 si verificherà la transizione verso i 4 nm o, come inizialmente previsto da ShrimpApplePro, verso i 3 nm, con il "salto" della generazione N4P e l'impiego immediato del nodo N3, che doveva a sua volta essere pronto per fine 2022 ma che sembra essere slittato all'anno prossimo.

Insomma, pare che i primi Macbook M2 arriveranno con chip meno performanti di quelli lanciati a partire dalla seconda metà del prossimo anno: ciò potrebbe valere in particolare per i Macbook Air con chip M2, che potrebbero essere lanciati già alla WWDC 2022. Il nodo N3, comunque, dovrebbe garantire un miglioramento di performance pari al 15% rispetto all'N5P, una riduzione del consumo energetico del 30% e una densità di transistor maggiore di 1,7 volte rispetto ai 5 nm.