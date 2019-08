I MacBook con supporto 5G in uscita nel 2020 avranno le antenne in ceramica

Un nuovo report segnala che la prima serie di MacBook con supporto 5G dovrebbe arrivare entro il 2020. Se la notizia fosse confermata, la connettività cellulare sarebbe un inedito sui portatili della mela, che fino a questo momento ha limitato tale feature ai soli iPhone e iPad.

I primi notebook con tecnologia 5G dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno corrente grazie a Lenovo e molti altri produttori, in particolare cinesi, si stanno preparando a lanciare i loro prodotti. Anche per quanto riguarda gli iPhone il supporto alla nuova rete superveloce è programmato per il 2020.

I nuovi MacBook 5G saranno dotati di una caratteristica unica al momento, ovvero le antenne destinate alla ricezione in ceramica invece che del normale metallo utilizzato da altri produttori. Questa particolarità dovrebbe fornire una ricezione migliore e un notevole incremento della velocità di trasmissione, almeno sulla carta.

Secondo il report questa scelta comporterà un aumento dei costi di circa sei volte rispetto alle normali tecnologie e questo potrebbe significare un prezzo di mercato decisamente alto se paragonato ai prodotti dei concorrenti diretti.

Considerando che il prezzo del nuovo MacBook da 16 pollici in uscita a settembre dovrebbe aggirarsi sui 3.000 dollari, i nuovi dispositivi Apple andrebbero a coprire una posizione ancora più “premium”. Non resta che attendere notizie ufficiali da Cupertino.