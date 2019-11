La Grande Macchia Rossa di Giove non 'sta morendo', vivrà ancora per molto tempo

La Grande Macchia Rossa è una vasta tempesta anticiclonica che si trova su Giove e dura da almeno 300 anni. Nonostante negli anni la grandezza di quest'ultima sia diminuita, la tempesta è ancora molto attiva, suggerisce una nuova ricerca.

A discutere sulla faccenda sono stati i ricercatori dell'Università della California, in una conferenza dell'American Physical Society il 25 novembre. Secondo la ricerca, non ci sono delle prove del cambiamento del vortice anticiclonico su Giove.

"I resoconti sulla morte [della tempesta] sono stati notevolmente esagerati", afferma Philip Marcus, professore di fluidodinamica all'Università della California, in una dichiarazione rilasciata durante la conferenza. La Grande Macchia Rossa è stata fotografata spesso durante questi anni e la riduzione della sua grandezza è stata evidente.

Tuttavia, gli osservatori non vedono direttamente la tempesta, ma solo le nuvole visibili sopra di essa, afferma Marcus. I ricercatori suggeriscono che la "desquamazione" osservata intorno alla tempesta sia una conseguenza naturale dell'interazione dei forti venti, piuttosto che un'indicazione che la Grande Macchia Rossa si stia indebolendo.

Le tempeste più piccole che "soffiano" vicino la più grande, frantumano le nuvole che si sfaldano in un'estensione rossastra come quella osservata recentemente. "Queste sono attività salutari molto normali per la Grande Macchia Rossa", dichiara Marcus. Sempre secondo l'uomo, inoltre, i modelli di riscaldamento e raffreddamento intorno al vortice continueranno ad alimentare la tempesta ancora per molto tempo. Addirittura per secoli.