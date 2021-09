La macchina di Anticitera: il meccanismo che ha sbalordito gli storici di tutto il mondo

Hai mai sentito parlare del primo computer analogico della storia? Chiamato macchina o meccanismo di Anticitera risale al 100 d.C e la sua straordinaria tecnologia e precisione non è stata replicabile per oltre 1500 anni. Ecco di cosa si tratta e quali incredibili capacità aveva!

Nel 1900 a causa di una tempesta alcuni pescatori persero la rotta e furono costretti a rifugiarsi in una piccola isola nel sud della Grecia, Cerigotto. Durante la loro permanenza scoprirono che a circa 43 metri di profondità giaceva il relitto di una nave mercantile romana che trasportava statue di bronzo e marmi pregiati.

Segnalato il relitto, gli archeologi iniziarono a studiarlo scoprendo che all'interno vi era un singolare, particolarissimo blocco di pietra corroso. In seguito l'archeologo Valerios Stais scoprì che all'intero della pietra vi era un ingranaggio che aveva per lo più mantenuto le sue parti principali, ruote dentate e iscrizioni all'interno: si trattava di un meccanismo ad orologeria.

Nonostante i numerosi studi eseguiti con raggi X tra gli anni '70 e '90, la macchina non suscitò grande interesse negli storici e venne infatti ignorato fino agli anni 2000. Alcuni lo consideravano "un antico computer greco" mentre altri, come Erich von Daniken, sostenevano si trattasse di uno strumento proveniente da un'astronave aliena.

Fu soltanto nel 2006, grazie a Mike Edmunds e al suo team dell'University of Cardiff, in Galles, che gli studi ricominciarono. Quello che scoprirono fu che il meccanismo di Anticitera somigliava molto per funzionamento e dimensione ad un orologio da mensola, aveva persino una manopola sul fianco necessaria per riavvolgere il sistema.

Non si trattava però di un orologio che contava i secondi, i minuti o le ore. Ogni lancetta del macchinario indicava un corpo celeste: una per il Sole, una per la Luna e una per ogni pianeta (al tempo visibile ad occhio nudo) quindi Mercurio, Venere, Giove, Saturno e Marte.

Le iscrizioni al suo interno raccontavano quali stelle sarebbero sorte o tramontate in una specifica data e vi erano anche due quadranti: uno per indicare il calendario, l'altro per i tempi delle eclissi solari e lunari.

Sebbene alcuni esperti sostengano che quel genere di funzioni fossero al di là della capacità greca del tempo, vi è una corrente che pensa esattamente l'opposto e continua a studiare il macchinario al fine di provare le sue incredibili abilità. D'altronde, non sono certo poche le invenzioni greche che hanno cambiato il corso della storia.

Nonostante le diverse posizioni degli esperti quello che possiamo dedurre dalla scoperta della macchina di Anticitera è che i greci, un popolo estremamente avanguardistico perfino in campo edilizio, si servivano di complessi meccanismi tecnologici già dal primo secolo d.C.