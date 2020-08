Una macchina effettua la diagnosi del COVID-19 in 90 minuti

Una piccola compagni britannica, che si occupa di test del DNA, ha sviluppato una macchina in grado di effettuare test per il COVID-19 in circa 90 minuti e senza la necessità di un laboratorio. Il servizio sanitario del Regno Unito ne ha già ordinati 5.000 per iniziare una fase di test massicci sulla popolazione.

La macchina era originariamente progettata per aiutare le persone a creare una dieta basata sul loro corredo genetico. Ma il fondatore Christofer Toumazou, professore presso l'Imperial College di Londra, l'ha modificata per affrontare la crescita della pandemia.

"Il mio sogno era di portare test come questo ai consumatori. Un test che può risolvere il mistero velocemente, invece di lasciare persone nel dubbio," racconta Toumazou a Bloomberg.

Tutte le macchine richiedono un tampone faringeo o comunque della saliva per rilevare tracce di coronavirus. Può anche rilevare altre malattie, come l'influenza o disturbi respiratori. Sarà anche in grado di notificare se il test è andato a buon fino o bisogna ripeterlo.

Non è ancora chiaro quale sia l'accuratezza della macchina ma DnaNudge, questo il nome della compagnia, afferma che sarà in grado di aiutare a catalogare i pazienti affetti da COVID.

"Se arriva qualcuno e non sei sicuro se è affetto da COVID, può prendere una decisione su dove mandarlo," spiega Graham Cooke, professore di malattie infettive presso l'Imperial College. "Non vuoi mettere la persona sbagliata nel posto sbagliato."

Fino all'arrivo del vaccino, la prevenzione e la diagnosi precoce sono le armi principali che abbiamo per contenere gli effetti del coronavirus e mantenere una vita normale. Strumenti come questo sono fondamentali in quest'ambito.