Macchina Enigma usata dai nazisti riemerge dalle profondità del Mar Baltico dopo 75 anni

Nelle fredde e buie acque della Gelting Bay, una baia a Nord della Germania, un gruppo di esperti ha deciso di immergersi per poter raccogliere, il più possibile, le reti in plastica usate per pescare. Tutto si potevano aspettare, tranne di trovare un prezioso reperto storico risalente alla Seconda Guerra Mondiale: una macchina Enigma tedesca.

Fra i presenti vi era l'archeologo Florian Huber che, con una prontezza sbalorditiva, ha riconosciuto subito l'oggetto, sebbene fosse coperto da sedimenti, reti e alghe.

"In 20 anni di carriera ho sempre scoperto oggetti interessanti e bizzarri, ma mai avrei sognato di trovare una delle leggendarie macchine Enigma" ha affermato l'esperto.

Ci si potrebbe chiedere: "Perché questo ritrovamento è così importante?" La risposta è presto detta: gli Enigma erano dei dispositivi crittografici usati dalle forze tedesche, durante la Seconda Guerra mondiale, per trasmettere o ricevere messaggi non rintracciabili dalle forze nemiche.

Il regime nazista, per molto tempo, grazie a questi dispositivi, è riuscito ad avere la meglio in molte battaglie per tutto il corso della guerra. E' stato il lavoro costante dei ricercatori di Betchley Park, guidati dal famoso matematico Alan Turing, a decifrare il codice di Enigma e permettere alle forze alleate, forse, di accorciare la guerra (oltre a salvare centinaia di vite umane).

Quando la sconfitta del regime divenne palese, i gerarchi nazisti, prima di essere circondati nel 1945 dalle truppe sovietiche e anglo-americane, decisero di far partire 50 U-Boat (i famosi sottomarini tedeschi) per evitare che informazioni segrete potessero trapelare o finire nelle mani dei nemici.

Molto di quello che si trovava all'interno di quei sommergibili, comprese svariate macchine Enigma, andò perduto o completamente distrutto. Infatti, anche se sappiamo che dal 1939 alla fine della Seconda Guerra Mondiale vennero prodotte migliaia di dispositivi per cifrare messaggi, solo pochissimi esempi sono sopravvissuti fino ad oggi e spesso vengono venduti a privati per decine di migliaia di euro, sottraendoli allo studio storico.

I ricercatori che hanno condotto l'immersione e hanno trovato il reperto hanno deciso, invece, di donarlo al museo archeologico di Schleswig, perché credono che sia un pezzo di storia che tutti dovrebbero riconoscere e studiare.