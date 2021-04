Che macchina ha Jeff Bezos? La sorprendente curiosità sul CEO di Amazon

Jeff Bezos lascerà presto Amazon. Il CEO del colosso di Seattle infatti si è dimesso da amministratore delegato del colosso degli e-commerce, dopo 30 anni, un lasso di tempo gli ha consentito di diventare l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio superiore ai 170 miliardi di Dollari.

Nonostante ciò, però, Bezos non sembra essere una persona che tende ad ostentare la sua (enorme) ricchezza.

E' infatti curioso un retroscena sulla sua vita privata, e nello specifico la sua auto. Secondo quanto riportato da vari siti, infatti, Bezos nonostante sia l'uomo più ricco del globo continuerebbe ad avere una Honda Accord del 1999 come auto. Le ragioni non sono note ma a quanto pare il CEO di Amazon l'avrebbe acquistata quando ha iniziato ad accumulare ricchezza e probabilmente ha un valore affettivo molto elevato dal momento che non ha mai voluto privarsene.

Chissà che il minor impegno in Amazon lo spinga a darsi ai motori, magari scegliendo una vettura elettrica.

