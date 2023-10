Una macchina nello spazio come in Fast & Furious è davvero possibile?

Il nono capitolo della celebre saga "Fast & Furious", ha sorpreso il pubblico con una scena spettacolare in cui due personaggi, interpretati da Tyrese Gibson e Christopher "Ludacris" Bridges, lanciano nello spazio una navicella improvvisata realizzata a partire da una Pontiac Fiero del 1984. Sarebbe davvero possibile farlo?

Questa audace manovra avviene dopo essere stati sganciati dal retro di un gigantesco aereo in volo. Quanto di tutto ciò è scientificamente accurato? Chris Hadfield, veterano astronauta canadese, ha deciso di analizzare la scena in un recente video per Vanity Fair, evidenziando alcune evidenti discrepanze tra la rappresentazione cinematografica e la realtà dello spazio.

Nonostante Hadfield apprezzi la serie "Fast & Furious", definendola "divertente e irresistibile", ha sottolineato come la scena in questione non rispecchi la realtà della viaggi spaziali (e questo era ovvio, N.d.R.). Ad esempio, ha osservato che i personaggi raggiungono l'orbita in soli 30 secondi, mentre a lui sono occorsi ben otto minuti e mezzo. Inoltre, ha trovato assurdo l'uso di un cambio manuale in una navicella spaziale, commentando scherzosamente che, pur avendo pilotato astronavi, non ha mai dovuto cambiare marcia.

L'idea di portare "Fast & Furious" nello spazio era inizialmente nata come una battuta, ma il regista Justin Lin ha preso sul serio la proposta, consultando addirittura degli scienziati della NASA per rendere la scena il più realistica possibile. Tuttavia, Hadfield ha comunque elogiato il film per aver catturato l'emozione dei viaggiatori spaziali nel vedere la Terra da lontano, descrivendo la visione del nostro pianeta come un "bellissimo arco curvo" che si estende sotto di loro.

Quindi no, non c'è niente di realistico, ma questo i fan della saga lo sanno bene. Una macchina nello spazio, però, c'è davvero.