Questa è una macchina a vapore dell'Antica Grecia ma nessuno sa a cosa serve

Nell'Antica Grecia, ben prima che la macchina a vapore alimentasse la Rivoluzione Industriale del XVIII secolo, un genio di nome Ero di Alessandria descrisse un dispositivo che ricordava una sorta di motore a vapore. Oggi vogliamo parlarvi di questa strana macchina che gli addetti ai lavori non sono ancora riusciti a spiegare del tutto.

Questo dispositivo, noto come Aeolipile, era una semplice turbina a vapore che si metteva in movimento quando il contenitore d'acqua veniva riscaldato. Ero descrisse con precisione come il dispositivo funzionasse, ma ciò che rimane un mistero - nonché oggetti di molte speculazioni - è il suo vero scopo.

Sebbene fosse un oggetto affascinante da mostrare agli amici dell'epoca, aveva poche applicazioni pratiche (nonostante le abilità degli inventori dell'era). Infatti, alcuni esperti sostengono che, a causa della sua progettazione, l'Aeolipile non avrebbe potuto produrre una potenza utilizzabile in modo significativo. Invece di considerarlo una vera e propria macchina a vapore, Paul Keyser lo ha descritto come la prima dimostrazione di un razzo e della forza reattiva.

Quindi, quale era il vero obiettivo di questo dispositivo? Alcune teorie suggeriscono che possa essere stato utilizzato come un oggetto di novità per stupire e intrattenere, o forse per creare "miracoli" nei templi, dando l'illusione di statue che "respiravano" grazie al vapore in uscita. Indipendentemente dal suo scopo, l'Aeolipile di Ero rimane una testimonianza affascinante dell'ingegnosità dell'Antica Grecia, come l'uso di rampe per disabili.