Niente più macchinari per i chip alla Cina. Pechino: 'sanzioni inutili'

Nelle scorse ore, il lancio di Huawei Mate 60 Pro in Cina ha sollevato la bufera sull'efficacia delle sanzioni americane contro Pechino. Lo smartphone, infatti, vanta un chip realizzato con nodo a 7 nm dalla compagnia cinese SMIC: si tratta di una tecnologia che, secondo Washington, in Cina sarebbe arrivata solo nel giro di diversi anni.

Come riporta Tom's Hardware, dopo il lancio di Huawei Mate 60 Pro molti cittadini cinesi hanno preso d'assalto i social deridendo le sanzioni americane contro Pechino, bollandole come "inutili" e arrivando a sbeffeggiare il Segretario americano del Commercio Gina Raimondo. Secondo i commentatori cinesi, la "straordinaria" ripresa di Huawei dalle sanzioni imposte all'azienda da Washington, culminata con la presentazione del SoC Kirin 9000s a 7 nm, sarebbe un esempio della resistenza dell'industria cinese alle avversità macroeconomiche globali.

In effetti, le sanzioni contro Huawei risalgono al 2018 e sono andate inasprendosi nel tempo: il momento peggiore è stato raggiunto nel 2019, con il blocco delle licenze dei modem 5G di Qualcomm per Huawei, che al momento ancora continua a lanciare smartphone limitati alla connettività 4G.

Nonostante l'euforia cinese, la rapida cavalcata tecnologica di Pechino deve essere guardata con la giusta circospezione. Nello specifico, resta da capire quanto la Cina riuscirà a miniaturizzare ulteriormente rispetto al nodo a 7 nm. Nello specifico, benché il passaggio ai 5 nm potrebbe essere relativamente indolore, il portale GizmoChina rivela che il Governo dei Paesi Bassi ha imposto ad ASML delle nuove (e stringenti) regole per le esportazioni dei suoi macchinari verso l'Asia.

Le nuove regole, attive dal 1° settembre, rendono pressoché impossibile l'export di molti macchinari necessari per le linee produttivi di chip a 4 nm e 3 nm. Inoltre, un'ulteriore serie di regole entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Ciò potrebbe avere pesanti ripercussioni sui bilanci di ASML, che al momento è la più grande azienda hi-tech europea, ma potrebbe produrre conseguenze devastanti in Cina.

In mancanza dei macchinari di ASML, infatti, Pechino dovrà sviluppare da sola sia i suoi nuovi chip che le linee produttive dedicate alla loro realizzazione: ciò, dunque, potrebbe rallentare nettamente gli sforzi cinesi per raggiungere la parità tecnologica con gli Stati Uniti e l'occidente tutto.

Ovviamente, il colosso asiatico ha già pensato ad una risposta politica ed economica al blocco degli import di ASML: Pechino ha stanziato 40 miliardi di Dollari nelle scorse ore per il settore dell'hi-tech nazionale. I fondi, che saranno gestiti dal China Integrated Circuit Industry Investment Fund, fanno parte di un più ampio piano di finanziamenti alla tecnologia asiatica, che nel 2014 si era già concretizzato in uno stanziamento di 20 miliardi di Dollari, a cui si sono aggiunti circa 33 miliardi di Dollari nel 2019.