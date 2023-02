Macelleria di 3 milioni di anni ci mostra carni improponibili mangiate dai nostri antenati

In futuro potremo mangiare carne di tigre, elefante e zebra grazie alla coltivazione in laboratorio, ma le "carni strane" - scoprono recentemente gli archeologi - venivano mangiate anche 3 milioni di anni fa.

Lungo le rive del Lago Vittoria in Africa, gli addetti ai lavori hanno scoperto la più antica testimonianza (circa 2,9 milioni di anni) dei nostri antenati umani che usavano strumenti per macellare la carne degli ippopotami.

Lo scavo archeologico è stato effettuato a Nyayanga, nella penisola di Homa nel Kenya occidentale, dove sono stati trovati almeno tre strumenti che venivano utilizzati per tagliare, raschiare e battere sia animali che piante. Nel frattempo, gli archeologi hanno trovato anche i più antichi denti fossili scoperti di un Paranthropus, un cugino indiretto dell'Homo sapiens simile a un piccolo gorilla che camminava su due zampe.

Gli strumenti erano molto semplici, così come potrete notare in calce alla notizia, ma la tecnologia in questione è stata una pietra miliare nella storia degli antichi ominidi. “Con questi strumenti puoi schiacciare meglio del molare di un elefante e tagliare meglio del canino di un leone. [La tecnologia è stata] l'evoluzione improvvisa di una nuova dentatura al di fuori del corpo e ha aperto ai nostri antenati una nuova varietà di cibi nella savana africana", afferma Rick Potts, autore senior dello studio.

Il sito conteneva almeno 1.776 ossa di animali come ippopotamidi e altri bovidi. Con questa serie di manufatti scoperti a Nyayanga, i ricercatori sono sicuri di essersi imbattuti nel sito di una "macelleria preistorica" dove dei nostri parenti lontani preparavano e cacciavano la megafauna per cena. Passeranno altri 2 milioni di anni prima della scoperta del fuoco, quindi è probabile che gli ominidi usassero le pietre per pestare la carne - fino a farla diventare quasi un tartare - e renderla facile da mangiare.