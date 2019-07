Machete Mixtape 4 è stato fatto in tempi lampo, Lazza ha registrato 'Sugar' in 20 minuti

Machete Mixtape 4 è uno degli album più popolari del 2019 in Italia. Infatti, oltre ad aver ottenuto la certificazione per il disco d'oro, MM4 ha praticamente monopolizzato la classifica FIMI. In molti si sono chiesti quanto tempo ci sia voluto per portare a termine il progetto e coinvolgere tutti quei rapper. Ebbene, la risposta arriva da Lazza.

Il noto rapper 25enne ha infatti dichiarato ai microfoni di Fanpage: "Per quanto mi riguarda, avevamo la data di consegna e non avevamo ancora il pezzo, almeno io non avevo ancora il pezzo. La roba è stata proprio gestita in tempi lampo, io sono sceso in Sardegna a casa di Salmo [...] e, ti parlo per esempio di 'Sugar', [...] mi ricordo che Salmo quel giorno doveva fare qualcosa ed è uscito di casa che io non avevo ancora iniziato a scrivere, dopo una ventina di minuti è tornato che io avevo già registrato".

Alla domanda "Come avete lavorato a questo progetto enorme e quanto ci avete messo?", ovviamente riferita a Machete Mixtape 4, il rapper Jack The Smoker ha precisato: "Ci abbiamo messo veramente due settimane più o meno. [...] Abbiamo avuti tutti tre giorni a testa per fare un po' di cose e secondo me questa è la roba bella perché [...] sei in un gruppo con altre persone che hanno ritmi veloci e questo ti sprona".