Il machine learning di iOS 13 aumenterà la durata delle batterie

Sono passate poche ore dalla presentazione del nuovo iOS 13 e con il passare delle ore continuano ad emergere notizie sul sistema operativo Apple. In particolare, nella lista delle migliorie introdotte dal colosso di Cupertino ce n'è una non menzionata esplicitamente sul palco della WWDC ma che sicuramente sarà accolta favorevolmente dagli utenti.

Nell'elenco delle novità di iOS 13 infatti è presente una nuova modalità di ricarica battezzata "ricarica ottimizzata", che mira ad aumentare la durata delle batterie tramite un nuovo sistema che eviterà che i dispositivi restino al 100% quando sono in carica e non utilizzati.

La ricarica ottimizzata della batteria è descritta come una nuova opzione che "aiuta a rallentare l'invecchiamento della batteria, riducendo la quantità di tempo in cui il tuo iPhone resta completamente carico. iPhone imparerà la tua routine quotidiana, attendendo di terminare la carica oltre l'80%, fino a quando non hai bisogno di utilizzarlo".

Gli iPhone dispongono già di sistemi della batteria che caricano rapidamente il telefono fino all'80% e poi il resto, ma questa nuova feature aggiunge il machine learning anche al sistema di gestione.

Chiaramente gli utenti saranno in grado di abilitare o disabilitare la modalità di ricarica ottimizzata in base alle proprie preferenze.

Probabile che la scelta di introdurre questa feature sia dettata dalle recenti polemiche che hanno portato al lancio di un programma di sostituzione delle batterie a prezzo scontato.