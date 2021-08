Machu Picchu sarebbe più antica di quello che pensavamo

Machu Picchu traducibile in Italiano come “montagna vecchia” è un sito archeologico Inca situato in Perù, e potrebbe essere più antico di quanto si pensava, come rivela una recente datazione attraverso il metodo del radiocarbonio.

Gli storici suppongono che la città fosse stata costruita dall'imperatore Inca Pachacútec, intorno all'anno 1440 d.C, e avesse lo scopo di residenza estiva per l'imperatore e la nobiltà Inca. Il professor Richard Burger dell'Università di Yale ha dichiarato: “Machu Picchu è tra i siti archeologici più famosi al mondo, ma fino a oggi le stime sulla sua antichità si basavano su resoconti storici contraddittori, scritti successivamente alla conquista Spagnola avvenuta nel 1532”.

Per ovviare ad alcune di queste contraddizioni, un team multi-istituzionale ha condotto una spettrometria di massa con acceleratore (AMS), esaminando un totale di 26 tombe, una quantità scelta per riflettere l'estensione della storia occupazionale del sito. La tecnica di datazione AMS è una forma avanzata di datazione al radiocarbonio che può datare scheletri con piccole quantità di materiale organico rimasto, ampliando il lotto di resti potenzialmente esaminabili.

I risultati prodotti dal metodo AMS hanno rivelato che Machu Picchu fu abitata dal 1420 al 1530 d.C, rivelando un scarto di oltre 20 anni rispetto a quanto era stato ipotizzato, e indicando anche che Pachacútec salì al trono prima di quanto i documenti storici lasciavano intendere.

"I risultati suggeriscono che la discussione sullo sviluppo dell'impero Inca basata principalmente sui documenti coloniali richiede una revisione", ha affermato il professor Burger, "i moderni metodi al radiocarbonio forniscono una base migliore per comprendere la storia Inca rispetto ai documenti storici spesso contraddittori".