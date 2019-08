MacKenzie Bezos è la terza donna più ricca al mondo

MacKenzie Bezos entra prepotentemente nella classifica delle donne più ricche al mondo. Dopo essere diventata seconda azionista di Amazon, l'ex moglie del fondatore di Amazon, è stata classificata da Forbes in terza posizione nella lista delle persone di sesso femminile con il patrimonio più alto del pianeta.

Complessivamente, MacKenzie ore detiene 19,7 milioni di azioni di quella che è la società col valore più alto al mondo in termini di capitalizzazione di mercato, pari a 36,8 miliardi di Dollari.

Le uniche donne più ricche dell'ex signora Bezos sono Francoise Bettencourt Meyers, erede dell'impero di bellezza della sua famiglia, L'Oréal, del valore di 53,7 miliardi di Dollari, ed Alice Walton, figlia del fondatore di di Walmart, Sam Walton, che ha un patrimonio di 50,4 miliardi di Dollari.

L'ex coniuge del CEO di Amazon lo scorso Maggio ha annunciato le intenzioni di prendere parte alla fondazione Giving Pledge, fondata dai miliardari Warrenn Buffett e Bill Gates. I firmatari dell'associazione filantropica si impegnano a donare almeno parte della loro ricchezza personale per scopi benefici. Tra i partecipanti non figura Jeff, sebbene abbia donato 2 miliardi di Dollari per aiutare le famiglie senzatetto e costruire altri scuole ispirate a Maria Montessori.

Di recente Jeff ha venduto 1,8 miliardi di Dollari di azioni Amazon.