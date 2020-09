MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, è diventata la donna più ricca al mondo

A poco più di un anno dal divorzio da record da Jeff Bezos, MacKenzis Scott, l'ex moglie del patron ed amministratore delegato di Amazon, è diventata la donna più ricca al mondo secondo l'indice di Bloomberg.

Secondo la popolare agenzia di stampa, infatti, il patrimonio di MacKenzie ha toccato quota 68 miliardi di Dollari, grazie soprattutto alle azioni Amazon che le sono state girate dall'ex marito come stabilito dall'accordo siglato in fase di divorzio. Complessivamente, la Scott ha ottenuto 38 miliardi di Dollari di azioni del colosso degli e-commerce, ma l'andamento in borsa del titolo registrato negli ultimi mesi ha portato ad un incremento di tale valore, come avvenuto anche per Jeff Bezos che ha riportato un aumento del patrimonio nonostante la pandemia di Coronavirus.

MacKenzie Scott lo scorso Luglio ha annunciato attraverso un post pubblicato sul proprio blog di aver donato 1,7 miliardi di Dollari in beneficenza ad associazioni che si occupano dell'uguaglianza razziare, i diritti LGBTQ, la salute pubblica ed il cambiamento climatico.

La storica moglie di Jeff Bezos è attualmente la dodicesima persona più ricca al mondo, alle spalle di magnati come Mark Zuckerberg, Bill Gates ed Elon Musk, oltre che ovviamente il marito. Di recente ha superato Françoise Bettencourt Meyers, l'ereditiera di L'Oreal che controlla il 33% del colosso dei cosmetici.