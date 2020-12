MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos, ha donato 4 miliardi di Dollari in beneficenza

MacKenzie Scott, l'ex moglie di Jeff Bezos da cui ha divorziato qualche anno fa, ha annunciato che da Luglio 2020 ha donato più di 4 miliardi di Dollari in beneficenza. La donna si conferma una delle filantrope più attive a livello mondiale.

Complessivamente, la Scott ha donato 4.158.500.000 dollari, i quali sono stati destinati a 384 organizzazioni americane, tra cui figurano banchi alimentari, fondi di emergenza e servizi per i più vulnerabili.

Nel lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, MacKenzie ha anche affermato che parte del denaro è stato utilizzato per combattere le disuguaglianze che a causa della pandemia di Coronavirus sono diventate ancora più marcate. In quest'ottica si inseriscono una serie di donazioni per la cancellazione del debito, la formazione professionale e l'istruzione.

Scott qualche mese fa ha annunciato la sua adesione al Giving Pledge, un accordo siglato tra alcune delle persone più ricche al mondo che si sono impegnate a donare almeno la metà dei loro soldi in beneficenza durante. Nella lista manca l'ex marito, il patron di Amazon Jeff Bezos, che però ha effettuato delle donazioni benefiche da privato negli ultimi due anni.

Secondo la classifica di Bloomberg, attualmente MacKenzie Scott è la diciottesima persona più ricca al mondo con un patrimonio netto di 60,7 miliardi di Dollari