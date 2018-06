macOS 10.14 Mojave ufficiale: ecco tutte le novità

Apple, non contenta della miriade di annunci già effettuati nella giornata di oggi, porta sul palco della WWDC anche la nuova versione di macOS: Mojave 10.14. Le novità introdotte sono diverse e interessanti.

Tra queste, troviamo Desktop Stacks, funzionalità in grado di raggruppare in autonomia i contenuti dello stesso tipo. Ogni elemento simile verrà aggiunto all'apposito stack. Si passa poi a Continuity Camera, programma pensato per utilizzare dispositivi Apple come iPad o iPhone come degli scanner o delle webcam. Vista la recente discussione sulla privacy poi, la società di Cupertino ha incentrato buona parte della presentazione sulle sue politiche in merito. Ebbene, con questa versione di macOS vengono introdotti nuovi livelli di sicurezza, legati soprattutto a fotocamera, cronologia dei messaggi e microfono. Tutti questi accorgimenti in campo di sicurezza dei dati saranno implementati anche su iOS 12.

Oltre a questo, l'interfaccia di Mac App Store è stata ridisegnata per essere più simile a quella dell'App Store mobile, da cui Apple ha anche sviluppato dei porting di applicazioni come Registratore vocale, News e Borsa, che arrivano ora anche su macOS. Non mancano anche dei piccoli miglioramenti al Finder, che ora garantisce all'utente una migliore visualizzazione dei suoi contenuti.

Per quanto riguarda la disponibilità, la versione stabile di macOS 10.14 arriverà nel corso del prossimo mese di settembre. La beta, invece, sarà scaricabile già da oggi.

Vi ricordiamo che durante l'evento sono anche stati presentati, tra le altre cose, le nuove funzionalità App Limits e Screen Time, i Memoji, WatchOS 5 e le nuove applicazioni relative alla realtà aumentata.