macOS 11.3 è un aggiornamento importante: risolta una falla di sicurezza!

Nell'immaginario comune, i dispositivi Apple sembrano quasi essere esenti da possibili problemi in termini di sicurezza. La realtà è ovviamente ben diversa e infatti ultimamente stiamo trattando sempre più spesso update di questo tipo. Ebbene, l'appena rilasciato macOS 11.3 è proprio un aggiornamento di sicurezza importante da installare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e TechCrunch, la società di Cupertino tramite questo update ha risolto una falla che permetteva potenzialmente ai malintenzionati di accedere da remoto a dati sensibili. Più precisamente, tutto avveniva mediante un documento: all'utente bastava aprire quest'ultimo e il codice malevolo era in grado di avviare applicazioni e svolgere attività pericolose. Tutto questo senza che macOS fornisse alcun tipo di avvertimento al malcapitato.

Infatti, i malintenzionati erano riusciti a "mettere in piedi" un sistema in grado di aggirare le misure di sicurezza di default dell'OS di Apple. Insomma, capite bene che risulta importante effettuare l'aggiornamento alla succitata versione 11.3 di macOS, in modo da mantenere al sicuro il proprio dispositivo.

Per il resto, ricordiamo che, oltre all'aggiornamento relativo a macOS, in queste ore sono stati rilasciati altri update software importanti per la società di Cupertino. Scendendo maggiormente nel dettaglio, ci riferiamo principalmente alla release della versione stabile di iOS 14.5.