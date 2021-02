macOS 11.3 migliora Safari e porta la compatibilità ai controller di PS5 ed Xbox Series X

Come ampiamente noto, Apple ha rilasciato da poco la beta di iOS 14.5 che include il nuovo sistema di sblocco anche con la mascherina . Contestualmente a tale pubblicazione, il colosso di Cupertino ha proceduto con la pubblicazione della developer beta di macOS Big Sur 11.3.

Con Big Sur 11.3, Safari migliora ulteriormente:

Più opzioni di personalizzazione in Safari:

La Pagina Iniziale è ora più personalizzabile: gli utenti possono riorganizzare le sezioni utilizzando i controlli di personalizzazione, compresa barra dei preferiti, l’Elenco lettura e i Suggerimenti di Siri.

I nuovi tipi di estensioni permettono agli sviluppatori di creare estensioni che offrono esperienze direttamente nella nuova tab della pagina.

Con l'API Web Speech, gli sviluppatori possono integrare lo speech recognition direttamente nelle loro pagine web.

Altre funzionalità:

Miglioramenti nelle app iOS/iPadOS su Mac: le app iPhone e iPad continuano a migliorare sui Mac con M1.

Ora le app iPadOS possono essere lanciate con una finestra più ampia quando la dimensione dello schermo lo permette.

Un nuovo pannello delle preferenze è disponibile nelle app per iPad e iPhone che offre agli utenti un maggiore controllo dei comandi da tastiera per le alternative touch.

Promemoria: Ora si possono facilmente ordinare i promemoria per titolo, priorità, data di scadenza o data di creazione. I promemoria possono essere spostati manualmente su e giù all'interno di qualsiasi lista, anche le proprie liste smart. E il nuovo supporto per la stampa dei Promemoria permette di stampare facilmente una lista di cose da fare per controllare le voci su carta.

Nuove funzioni su Apple Music: Apple Music rende ancora più facile trovare i tuoi mix personali e le playlist Replay con una scorciatoia Made For You Library. E, Ascolta Ora mostrerà eventi speciali imminenti e dal vivo in base ai tuoi gusti.

Apple News: Una nuova tab News+ ridisegnata aiuta gli abbonati ad accedere rapidamente a riviste e giornali, e a gestire più facilmente i numeri scaricati. (dove disponibile)

Supporto per i controller di ultima generazione: Gli utenti possono giocare ai loro giochi preferiti utilizzando gli ultimi Xbox Series X Wireless Controller o Sony DualSense Wireless controller.

Anche in questo caso non è stata diffusa alcuna informazione in merito alla data di pubblicazione dell'aggiornamento, ma trattandosi del primo update probabilmente bisognerà attendere un pò prima i vederlo sui PC.