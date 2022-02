MacOS 12.2, arriva la Beta 3: un bugfix aumenta la durata della batteria

Dall'uscita dell'update 12.2 di MacOS Monterey, molti tra coloro che utilizzano il laptop di Cupertino hanno lamentato problemi con la batteria dei propri Macbook, che si scaricherebbe più rapidamente soprattutto quando il device è a riposo. A quanto pare, però, Apple sembra aver preparato un fix per il bug.

Il bugfix è stato rilasciato nella beta 2 di MacOS 12.3, e dovrebbe arrivare per tutti gli utenti Mac quando Apple deciderà di lanciare la nuova versione del sistema operativo, che dovrebbe contenere anche feature molto richieste come Universal Control. Proprio per via della quantità di contenuti aggiuntivi che MacOS 12.3 dovrebbe portare con sé, è lecito aspettarsi che il suo lancio non sia imminente, e che dunque gli utenti dovranno avere a che fare con il bug per qualche altra settimana.

A quanto pare, comunque, il problema dipendeva da un errore nella gestione del Bluetooth, che non veniva disabilitato mentre il device era in modalità riposo. Ciò portava i Macbook affetti dal problema ad attivarsi di tanto in tanto, uscendo e rientrando nella modalità riposo a più ripetizioni, facendo così scaricare la batteria del dispositivo mentre questo doveva teoricamente essere inattivo.

In attesa che il fix al problema venga pubblicato da Apple anche al di fuori dei canali beta, comunque, 9to5Mac consiglia due procedure per evitare il "battery drain" su Macbook. La prima è semplicemente quella di spegnere il Bluetooth manualmente quando si smette di utilizzare il Macbook: si tratta della scelta più immediata per molti utenti, ma potrebbe anche rivelarsi piuttosto scomoda per chi usa un laptop di Cupertino in combinazione con un mouse e una tastiera Bluetooth.

La seconda opzione è invece quella di installare un tool che spegne automaticamente il Bluetooth quando il Macbook viene messo a riposo, eseguendo l'azione che MacOS Monterey non riesce a completare a causa del bug.