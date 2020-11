macOS Big Sur, Apple mostra la rivoluzione lato applicazioni: c'è la data!

Nel corso dell'evento "One More Thing" di oggi 10 novembre 2020, Apple ha fatto vedere le potenzialità di macOS Big Sur. In particolare, la società di Cupertino è scesa nel dettaglio delle nuove funzionalità e delle applicazioni che il sistema operativo sarà in grado di supportare grazie al chip M1.

Quest'ultimo è stato appena presentato e porta i Mac nell'era Apple Silicon. Nel corso della conferenza, l'azienda di Tim Cook ha affermato che macOS Big Sur è stato realizzato nel profondo pensando al chip M1. Infatti, macOS Big Sur non dispone solamente delle funzionalità già annunciate a giugno 2020, ma trae frutto dal nuovo chip per "aprirsi a nuovi orizzonti".

Nel corso dell'evento, sono stati mostrati vari software come Logic Pro (ci sono 3 volte più strumenti e plugin) e Final Cut Pro (gestione timeline complessa 6 volte più veloce). Non manca un programma chiamato Universal Apps, che consente di far girare le app su qualsiasi Mac, che si tratti di Apple Silicon o Intel. Tra le aziende aderenti al progetto, che renderanno le loro app Universal, ci sono Adobe e Omni Group. Inoltre, c'è Rosetta, che permette di far girare le app realizzate per architettura Intel su chip M1 (secondo Apple, questo avviene in modo 2 volte più veloce).

Non bisogna inoltre dimenticarsi del fatto che macOS Big Sur permette di far girare nativamente le app di iPhone e iPad su Mac. Durante la conferenza, sono stati mostrati Among Us e HBO Max. Insomma, macOS Big Sur è pronto a fornire nuove possibilità agli utenti, soprattutto se combinato con il chip M1.



macOS Big Sur è in arrivo il 12 novembre 2020. L'annuncio è arrivato a fine evento.