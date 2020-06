macOS Big Sur non sarà supportato da tutti gli iMac e MacBook: la lista

Nel corso del keynote di ieri pomeriggio Apple ha anche presentato il nuovo macOS Big Sur, il nuovo sistema operativo per i Mac che debutterà entro fine anno. La lista diffusa da Apple però ci permette di scoprire che Big Sur segnerà la fine del supporto per alcuni modelli di MacBook, iMac e Mac Mini.

Lista Macbook, iMac e Mac Mini compatibili con macOS Big Sur

MacBook del 2015 e successivi;

MacBook Air del 2013 e successivi;

MacBook Pro di fine 2013 e successivi;

iMac del 2014 e successivi;

iMac Pro del 2017 e successivi;

Mac Mini del 2014 e successivi;

Mac Pro del 2013 e successivi.

Come osservato dai colleghi di MacRumors, quindi, il major update segna la fine del supporto per i MacBook Pro del 2012 ed inizio 2013, MacBook Air del 2012, gli iMac del 2012 e 2013 ed il Mac Mini del 2012.

Apple dovrebbe distribuire Big Sur in autunno, in forma completamente gratuita come fatto negli scorsi anni.

Tra le novità introdotte nel sistema operativo troviamo il nuovo Safari, che guarda sempre più alla privacy, alcune migliorie e novità a livello di design e gli aggiornamenti per le applicazioni di sistema. La prima beta è già disponibile per coloro che sono iscritti al Developer Program, mentre la versione pubblica sarà disponibile a Luglio.