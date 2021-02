macOS Big Sur, problemi con gli ultimi aggiornamenti: utenti lamentano la perdita di dati

Problemi per macOS Big Sur, e nello specifico con la beta pubblica del major update 11.3 che è disponibile per il download da qualche giorno. Alcuni utenti che hanno avuto modo di scaricare l'OS, infatti, lamentano la perdita di dati e vari blocchi durante il processo d'installazione.

Apple nel changelog afferma che l'aggiornamento richiede 35,5 gigabyte sul PC, ma anche coloro che ne hanno a disposizione di meno riescono comunque ad effettuare l'installazione a un prezzo carissimo: l'eliminazione di tutti i dati. In alcuni frangenti viene anche segnalato il danneggiamento del disco rigido e l'impossibilità ad avviare i Mac.

L'errore si è presentato anche con macOS Big Sur 11.2, oltre che con la versione beta 11.3, motivo per cui è molto grave e risiederebbe nel sistema d'installazione che non controlla lo spazio libero su disco. A quanto pare, a seguito della cancellazione dei dati gli utenti hanno bisogno di un secondo Mac per effettuare il recupero dei file, ma se sull'SSD è attivata la crittografia FileVault, il processo potrebbe essere molto difficile.

Il nostro consiglio, quindi, è di evitare di installare la beta o per lo meno di effettuarla con almeno 35,5 gigabyte di spazio disponibili. Apple al momento ancora non ha diffuso alcuna dichiarazione pubblica per fare chiarezza a riguardo.

Sempre su macOS Big Sur 11.2, gli utenti che posseggono i MacBook con processore M1 continuano a lamentare problemi con i display esterni: la porta USB-C non li riconoscerebbe, rendendoli inutilizzabili. Tale disservizio riguarda sia i display Displayport che HDMI, collegati tramite hub ed adattatori. Il problema sarebbe presente anche sull'aggiornamento 11.1.

Altre persone affermano che alcuni monitor esterni non riescono a girare in 4K a 60Hz ma restano bloccati a 30Hz. In alcuni casi, i display 4K verrebbero visualizzati addirittura come schermi 1080p.

Il nuovo macOS 11.3 migliora anche Safari e porterà il supporto ai controller PS5 ed Xbox Series X.