macOS Big Sur ha reso alcuni modelli di MacBook Pro inutilizzabili dopo l'aggiornamento

Il lancio del nuovo macOS Big Sur non sta procedendo liscio, come sperato da Apple. Ai problemi con l’installazione di cui abbiamo discusso qualche giorno fa su queste pagine, se ne stanno aggiungendo altri, piuttosto gravi.

Secondo quanto riferito da MacRumors, un gran numero di possessori dei MacBook Pro da 13 pollici di fine 2013 e metà 2014 lamentano brick a seguito dell’installazione dell’aggiornamento. Nello specifico, viene segnalato che durante il processo le macchine si bloccano e visualizzano uno schermo nero, che rende inaccessibile anche l’accesso alla recovery mode.

Non è chiaro se siano interessati solo i modelli dei laptop in questione o meno, ma segnalazioni analoghe arrivano anche da Reddit a la community ufficiale di Apple, il che indica che il problema sarebbe piuttosto diffuso.

Un utente Reddit in un post ha affermato di essersi rivolto al supporto ufficiale di Apple, che ha provveduto a prenotare la riparazione presso l’assistenza, mentre alti hanno affermato che il problema è stato inoltrato al team di ingegneri della società di Cupertino.

Non è escluso che Apple sospenda la distribuzione in attesa di conoscere la reale causa dei problemi. Anche voi state riscontrando problemi con macOS Big Sur? Qualche giorno fa erano molto diffuse le segnalazioni di utenti che non riuscivano ad effettuare il download e l'installazione.