macOS Catalina 10.15.4 sta causando problemi sui MacBook

A pochi giorni dall'inizio della distribuzione di macOS Catalina 10.15.4, iniziano ad emergere i primi problemi per l'aggiornamento. In particolare, l'update starebbe "brickando" alcuni MacBook, come segnalato da un utente su 9to5Mac.

Un lettore ha osservato che a seguito dell'installazione del pacchetto il suo MacBook del 2006 non si accenderebbe più, ma avrebbe provocato problemi anche sul Mac Mini del 2012 che è diventato "follemente lento", al punto che è stato necessario un ripristino con Time Machine.

Segnalazioni simili sono arrivate anche sul forum di Apple Insider, dove alcuni utenti lamentano "miglioramenti sull'iMac del 2012", ma altri hanno riportato il brick (ovvero l'impossibilità ad utilizzare) il MacBook da 13 pollici del 2018 ed un MacBook da 16 pollici del 2019.

Alcuni utenti parlano di un'installazione "problematica": molti riferiscono di non essere riusciti a concludere con successo il processo d'aggiornamento, altri invece un'eccessiva lentezza con il completamento.

Anche sul forum di MacRumors sono stati aperti thread simili ed includono segnalazioni di problemi su MacBook Pro del 2019 e da 13 pollici del 2018.

Apple a riguardo ancora non ha diffuso alcun comunicato a riguardo ed ancora non ha riconosciuto in via ufficiale i problemi. macOS Catalina 10.15.4 è stato rilasciato qualche giorno fa per correggere vari bug, tra cui al FaceTime insieme al nuovo iOS 13.4.1.